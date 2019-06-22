На набережной Фонтанки вспыхнувшая люстра выгнала на улицу студентов ГАСУ. Помог огнетушитель

Люстра загорелась в общежитии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в Адмиралтейском районе города. Разгореться пламени не дали, но от дыма полторы сотни человек спасались на улице.

По информации «Фонтанки», 22 июня помощи пожарных запросили из восьмиэтажки на набережной реки Фонтанки, 123, в которой расположено общежитие ГАСУ. Студенты отправились на вынужденную прогулку, к зданию стянулись пожарные расчёты и скорые.

Как уточнили в городском МЧС, огня сотрудники не застали. Вспыхнувшую на втором этаже люстру удалось потушить огнетушителем, но дым распространился по этажу и проник на лестницу. На улицу вывели 150 человек, пострадавших нет.