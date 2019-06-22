«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров». Кадыров следит за событиями в Грузии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что следит за событиями в Грузии с большой тревогой и напомнил, что Грозный и Тбилиси разделяет небольшое расстояние.
«С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти один млн грузин. Наши народы связаны вековыми узами узами дружбы и единства», – написал Кадыров в своем канале в Telegram 22 июня.
Глава Чечни напомнил, что грузинскую культуру, литературу, искусство мир познал благодаря России, а что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у них «тысячи причин жить в мире и согласии и ни одной смотреть друг на друга с ненавистью».
По мнению Кадырова, в Грузии сильны влияния антироссийских политиков, которые просто «долго искали повода для новой истерии против России».
«Во всем мире принято с уважением относиться к иностранным делегациям, тем более, парламентским. Власти Грузии не обеспечили безопасность и возможность нормальной работы депутатам Госдумы», – указал Кадыров.
«В 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной млрд долларов … Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи...», – резюмировал глава Чечни.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.
Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии.
Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.
Справка:
Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.