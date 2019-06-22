(Без)опасная Грузия. Инструкция «Фонтанки» для тех, у кого этим летом в планах есть поездка в Грузию

Президент РФ Владимир Путин своим указом закрыл регулярное пассажирское авиасообщение с Грузией. С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать туда полеты. «Фонтанка» рассказывает, что делать тем, кто уже купил билеты, где еще можно отдохнуть, а также вспоминает события 2008 года.

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Что случилось?

20 июня у грузинского парламента начались протесты, которые быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Стражи порядка «успокоили» протестантов слезоточивым газом и резиновыми пулями. Итог: 240 пострадавших, из которых 80 – сами полицейские.

На улицу люди вышли после того, как российский депутат и глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, как и организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили. Тем не менее протесты продолжились и на следующий день.

А вечером 21 июля Кремль сообщил: президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан», который и отменил авиасообщение с Грузией с территории России. Начало запрета – 8 июля 2019 года. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

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Что делать тем, у кого билеты в Грузию?

Регулярные рейсы из России в Грузию осуществляли компании «Аэрофлот», S7, «Уральские Авиалинии», «Победа», Red Wings и Smartavia. Ростуризм уже доложил: все россияне, купившие билеты в Грузию, смогут получить деньги по месту приобретения проездных документов.

Тем, кто брал поездку до 8 июля, вернут деньги в соответствии с тарифом такого билета. Тем, кто собирался улететь 8 числа или позднее, средства вернутся в полном объеме. Для возврата билетов необходимо обратиться либо в авиакомпанию, либо к продавцу билетов.

В «Аэрофлоте» предложили тем, кто собирался лететь после дня Х, бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов. «В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», – сообщили в «Аэрофлоте».

В S7 пообещали дать подробную информацию о порядке возврата авиабилетов в понедельник.

«Уральские авиалинии» пока сказали, что понесут существенные потери из-за запрета на полеты.

«Победа» и Red Wings вернут все деньги только тем, кто купил билеты на 8 июля или позднее. Срок возврата денег за билет – от мгновенного до 60-ти рабочих дней.

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Министерство транспорта уже отчиталось, что фиксирует массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию. В поддержку туристам, пострадавшим из-за политики, Роспотребнадзор уже открыл горячую линию — 8-800-555-49-43, звонок бесплатный.

А если тур?

Запрет касается лишь авиасообщения с Грузией, а не въезда в страну в принципе. Туроператорам лишь дали рекомендацию отказаться от ввоза туристов.

Правовая служба Ассоциации туроператоров объясняет: если тур с вылетом в июне, то возврат денег, возможно, придется требовать через суд. При этом ссылаться, в соответствии со статьей 14 закона «Об основах туристской деятельности», необходимо на рекомендации Министерства иностранных дел или Ростуризма.

Часть туроператоров уже отменила продажи путевок. Тем, у кого тур был запланирован как раз на июль, независимо от способа попадания в Грузию, будет предложена альтернатива или возврат средств. При этом сами туроператоры уверяют: никакой реальной опасности для туристов в Грузии нет. По официальным данным Ростуризма, сейчас в Грузии отдыхает порядка 1,5 тысяч россиян.

Куда можно поехать взамен?

Стоит отметить, что запрет на полеты в Грузию пока что касается только российских авиакомпаний. В эту страну по-прежнему можно попасть с помощью других, например, Georgian Airways, которая продолжает продавать билеты в Тбилиси. Так, билеты на июль из Петербурга в столицу Грузии можно взять по цене от 10 тысяч рублей.

Тем гражданам, которые не хотят действовать вразрез с официальной линией правительства РФ, в качестве альтернативы уже предложили Крым. О том, что полуостров может заменить Грузию, уже заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В том же ключе высказались и абхазские чиновники.

Заядлая путешественница из Петербурга Яна Рубина, сама собиравшаяся в Грузию, в качестве альтернативы предложила «Фонтанке» три места. «Можно поехать в Баку, и в принципе поездить по Азербайджану. Там будет немножко дороже. Я бы назвала это «золотой Грузией». Там похожая атмосфера и схожая культура. С точки зрения гастрономического туризма — а в Грузию многие ездят ради еды и вина – это достойная альтернатива. Можно поехать в Турцию, но не по стандартным «российским» курортам, а по стране. Например, можно отправиться в Каппадокию – там отличные пещеры. Еще в качестве альтернативы могу назвать север Италии. Там, неподалеку от Милана, есть озера у предгория Альп, тоже напоминает атмосферу Грузии», – рассуждает путешественница.

По её словам, поездки на двоих в Грузию ей обходились в 50-60 тысяч рублей. В эти траты входит достойное питание, такси внутри страны, аренда квартиры и другие расходы. Несмотря на случившееся, Рубина не откажется от своей августовской поездки в Грузию. «Это страна, где местные помогали мне так, как нигде в другом месте. В Грузии я чувствую себя максимально безопасно. А если вы с детьми, то можно вообще не переживать – там такая культура. Там вообще очень любят русских. Очень жаль, что в политическом плане назревает какой-то конфликт. Туризм и политика – две разных истории, и я считаю, что простым людям не нужно отказываться от своих планов из-за политиков», – отметила путешественница Яна Рубина.

Я в Грузии, и я теперь боюсь за свою безопасность. Что делать?

Президент Путин уже поручил правительству обеспечить экстренный возврат граждан на Родину. Вопрос о безопасности российских граждан и их возвращении решается в координации с властями Грузии. Пока что никакой официальной инструкции для испугавшихся грузинских протестов от властей — нет.

Старые конфликты

Напомним, что в 2006 году регулярное авиасообщение с Грузией уже отменялось – тогда Россию обвинили в шпионаже. На короткий промежуток времени оно было восстановлено в 2008 и затем снова прервано после событий 5-дневной войны в августе 2008 года. «Фонтанка» тогда рассказывала, что покинуть Грузию для россиян не составляло труда. В 2010 году были возобновлены чартерные рейсы, а жителям России, зарегистрированным в республиках Северного Кавказа, был разрешено нахождение в Грузии без виз в течение 90 дней. В 2012 году аналогичные правила заработали и для остальных россиян, а регулярное авиасообщение между странами восстановили в 2014 году.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"