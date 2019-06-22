Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +22
$ 63.13р
71.35р
17:03 22.06.2019
Расширенный поиск

Туризм
22.06.2019 15:08
Печать

(Без)опасная Грузия. Инструкция «Фонтанки» для тех, у кого этим летом в планах есть поездка в Грузию

Президент РФ Владимир Путин своим указом закрыл регулярное пассажирское авиасообщение с Грузией. С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать туда полеты. «Фонтанка» рассказывает, что делать тем, кто уже купил билеты, где еще можно отдохнуть, а также вспоминает события 2008 года.

(Без)опасная Грузия. Инструкция «Фонтанки» для тех, у кого этим летом в планах есть поездка в Грузию

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Что случилось?

20 июня у грузинского парламента начались протесты, которые быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Стражи порядка «успокоили» протестантов слезоточивым газом и резиновыми пулями. Итог: 240 пострадавших, из которых 80 – сами полицейские.

На улицу люди вышли после того, как российский депутат и глава Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента.  Это вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, как и организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили. Тем не менее протесты продолжились и на следующий день.

А вечером 21 июля Кремль сообщил: президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан», который и отменил авиасообщение с Грузией с территории России. Начало запрета – 8 июля 2019 года. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Реклама


Что делать тем, у кого билеты в Грузию?

Регулярные рейсы из России в Грузию осуществляли компании «Аэрофлот», S7,  «Уральские Авиалинии», «Победа», Red Wings и Smartavia. Ростуризм уже доложил: все россияне, купившие билеты в Грузию, смогут получить деньги по месту приобретения проездных документов. 

Тем, кто брал поездку до 8 июля, вернут деньги в соответствии с тарифом такого билета. Тем, кто собирался улететь 8 числа или позднее, средства вернутся в полном объеме. Для возврата билетов необходимо обратиться либо в авиакомпанию, либо к продавцу билетов.

В «Аэрофлоте» предложили тем, кто собирался лететь после дня Х, бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов. «В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полетов по первоначальному билету», – сообщили в «Аэрофлоте».

В S7 пообещали дать подробную информацию о порядке возврата авиабилетов в понедельник.

«Уральские авиалинии» пока сказали, что понесут существенные потери из-за запрета на полеты.

«Победа» и Red Wings вернут все деньги только тем, кто купил билеты на 8 июля или позднее. Срок возврата денег за билет – от мгновенного до 60-ти рабочих дней.

Реклама

Министерство транспорта уже отчиталось, что фиксирует массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию. В поддержку туристам, пострадавшим из-за политики, Роспотребнадзор уже открыл горячую линию — 8-800-555-49-43, звонок бесплатный.

А если тур?

Запрет касается лишь авиасообщения с Грузией, а не въезда в страну в принципе. Туроператорам лишь дали рекомендацию отказаться от ввоза туристов.

Правовая служба Ассоциации туроператоров объясняет: если тур с вылетом в июне, то возврат денег, возможно, придется требовать через суд. При этом ссылаться, в соответствии со статьей 14 закона «Об основах туристской деятельности», необходимо на рекомендации Министерства иностранных дел или Ростуризма.

Часть туроператоров уже отменила продажи путевок. Тем, у кого тур был запланирован как раз на июль, независимо от способа попадания в Грузию, будет предложена альтернатива или возврат средств. При этом сами туроператоры уверяют: никакой реальной опасности для туристов в Грузии нет. По официальным данным Ростуризма, сейчас в Грузии отдыхает порядка 1,5 тысяч россиян.

Куда можно поехать взамен?

Стоит отметить, что запрет на полеты в Грузию пока что касается только российских авиакомпаний. В эту страну по-прежнему можно попасть с помощью других, например, Georgian Airways, которая продолжает продавать билеты в Тбилиси. Так, билеты на июль из Петербурга в столицу Грузии можно взять по цене от 10 тысяч рублей.

Тем гражданам, которые не хотят действовать вразрез с официальной линией правительства РФ, в качестве альтернативы уже предложили Крым. О том, что полуостров может заменить Грузию, уже заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В том же ключе высказались и абхазские чиновники.

Заядлая путешественница из Петербурга Яна Рубина, сама собиравшаяся в Грузию, в качестве альтернативы предложила «Фонтанке» три места. «Можно поехать в Баку, и в принципе поездить по Азербайджану. Там будет немножко дороже. Я бы назвала это «золотой Грузией». Там похожая атмосфера и схожая культура. С точки зрения гастрономического туризма — а в Грузию многие ездят ради еды и вина – это достойная альтернатива. Можно поехать в Турцию, но не по стандартным «российским» курортам, а по стране. Например, можно отправиться в Каппадокию – там отличные пещеры.  Еще в качестве альтернативы могу назвать север Италии. Там, неподалеку от Милана, есть озера у предгория Альп, тоже напоминает атмосферу Грузии», – рассуждает путешественница.

По её словам, поездки на двоих в Грузию ей обходились в 50-60 тысяч рублей. В эти траты входит достойное питание, такси внутри страны, аренда квартиры и другие расходы. Несмотря на случившееся, Рубина не откажется от своей августовской поездки в Грузию. «Это страна, где местные помогали мне так, как нигде в другом месте. В Грузии я чувствую себя максимально безопасно. А если вы с детьми, то можно вообще не переживать – там такая культура. Там вообще очень любят русских. Очень жаль, что в политическом плане назревает какой-то конфликт. Туризм и политика – две разных истории, и я считаю, что  простым людям не нужно отказываться от своих планов из-за политиков», – отметила путешественница Яна Рубина. 

Я в Грузии, и я теперь боюсь за свою безопасность. Что делать?

Президент Путин уже поручил правительству обеспечить экстренный возврат граждан на Родину.  Вопрос о безопасности российских граждан и их возвращении решается в координации с властями Грузии. Пока что никакой официальной инструкции для испугавшихся грузинских протестов от властей — нет.

Старые конфликты

Напомним, что в 2006 году регулярное авиасообщение с Грузией уже отменялось – тогда Россию обвинили в шпионаже. На короткий промежуток времени оно было восстановлено в 2008 и затем снова прервано после событий 5-дневной войны в августе 2008 года. «Фонтанка» тогда рассказывала, что покинуть Грузию для россиян не составляло труда. В 2010 году были возобновлены чартерные рейсы, а жителям России, зарегистрированным в республиках Северного Кавказа, был разрешено нахождение в Грузии без виз в течение 90 дней. В 2012 году аналогичные правила заработали и для остальных россиян, а регулярное авиасообщение между странами восстановили в 2014 году.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
21.06.2019 17:36

Специалист Группы «Эталон» вошел в десятку лучших сварщиков Санкт-Петербурга

20 июня 2019 года во Дворце Труда состоялось подведение итогов регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик-2019». Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Олег Шведенко, электрогазосварщик 5 разряда, вошел в десятку лучших сварщиков в Санкт-Петербурге.
21.06.2019 16:55

На форуме «Армия-2019» «Алмаз – Антей» покажет образцы военной техники

Концерн выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019». Форум пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.
ГК «КВС»
21.06.2019 16:48

Уютная семейная квартира от ГК «КВС» с процентной ставкой по ипотеке от 6%

Банк-партнер ГК «КВС» - Сбербанк, предлагает специальные условия покупки жилья по программе «Семейная ипотека».
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.06.2019 16:15

«Петербургская Недвижимость» расширяет возможности интернет-магазина квартир

Личный кабинет на сайте компании уже сейчас позволяет самостоятельно пройти часть этапов покупки жилья. В ближайшее время появится новая функция: возвращение залога за квартиру на банковскую карту.
«Главстрой Санкт-Петербург»
21.06.2019 16:02

Вице-губернатор Николай Линченко посетил новые социальные объекты в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Открытие новых социальных объектов планируется в сентябре.
ГК «КВС»
21.06.2019 15:25

Для клиентов ГК «КВС» действуют два специальных предложения от банка-партнера

Группа компаний «КВС» совместно с банком-партнером предоставляет возможность улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
ГК «КВС»
21.06.2019 15:18

Квартиры от ГК «КВС» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,69%

Райффайзенбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает ставку от 5,69% по программе «Семейная ипотека». Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует на все городские и областные проекты от ГК «КВС».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
21.06.2019 11:12

Новую котельную в Шушарах запустят осенью

СК "Дальпитерстрой" готовит к вводу очередную котельную в микрорайоне. Она замкнет на себя дома на севере поселка.
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
21.06.2019 10:08

«Яндекс.Такси» показал рабочий прототип электронного путевого листа

Это упростит техосмотр машин и медицинский контроль перед рейсами.
Фото: Евгений Тирштайн
20.06.2019 18:06

Успейте прокатить свой бренд на SUPe

IV Международный фестиваль-карнавал сапсёрфинга в Петербурге «ФОНТАНКА-SUP» выходит на финишную прямую.
shutterstock.com
20.06.2019 18:00

Царское село – Детское село – Пушкин: 309 лет со дня основания

В этом году один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга отмечает свой 309-й день рождения. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс», ведущие профессиональную деятельность в Пушкинском районе с 1992 года, поздравляют любимый город с Днём рождения!
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
20.06.2019 15:56

«Петербургская Недвижимость» начала продавать четыре новых жилых комплекса

Теперь компания предлагает клиентам еще более широкий выбор квартир. Благодаря партнерству с новым застройщиком ассортимент пополнили четыре объекта в зеленом Красносельском районе.