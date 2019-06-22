В центре Петербурга обрушились строительные леса, разбились рабочие

Три человека пострадали при выполнении работ в Адмиралтейском районе Петербурга днём 22 июня. Их подвели не выдержавшие строительные леса.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, временные сооружения обрушились на Рижском проспекте, 78. Конструкции были установлены на уровне второго этажа, трое мужчин, выполнявших работы, травмированы.

Пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, тяжесть полученных травм уточняется.