«Вероятность низкая, но исключать нельзя». В НАТО оценили перспективу военного конфликта с Россией

Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией низкая, но такую возможность нельзя исключать, говорится в докладе Оборонного колледжа альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

«Вероятность военного конфликта НАТО и России низкая, однако эту возможность не следует исключать», — говорится в документе, который 22 июня приводит РБК. Как отмечается, чтобы уменьшить риски, потенциал сдерживания в Балтике должен быть усилен американскими войсками.

«В течение последнего десятилетия Российская Федерация продемонстрировала, что она пытается подорвать архитектуру европейской безопасности», — указывается в отчете.

В докладе говорится, что большое внимание альянса должно быть уделено «устрашению». Для этого, помимо размещения американских солдат в Прибалтике, необходимо подумать о присутствии морских и воздушных сил НАТО в регионе, а Балтийские страны должны увеличить расходы на оборону, чтобы они превысили текущий уровень в 2%. Финляндия и Швеция должны быть больше интегрированы в альянс, отмечается в документе.

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Оборонный колледж является главным образовательным центром НАТО, занимается исследованием вопросов трансатлантической безопасности.

Ранее американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришел к выводу, что США следует существенно увеличить военное присутствие в Польше, чтобы противостоять России в случае конфликта. В докладе центра говорилось, что российские войска благодаря удачному географическому положению смогут захватить часть территории Прибалтики до вмешательства альянса, и тогда ему придется либо уступить Москве, либо «взять на себя бремя контрнаступления». В связи с этим США должны разместить в Польше полноценную военную дивизию с пехотой, ПВО и артиллерией, что позволит сделать эту страну ключом для защиты Восточной Европы.