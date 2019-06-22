На Кронштадтском морском заводе нашли мужскую руку с часами. Тела рядом не оказалось

Сотрудники правоохранительных органов ищут владельца конечности, которую принесло течением к стенам судостроительного завода в Кронштадте.

Как стало известно «Фонтанке», полицейских на территорию Кронштадтского морского завода пригласили в начале третьего часа дня 21 июня после того, как дежурный заметил в воде у Южной стенки посторонний объект. «Уловом» стала человеческая рука с остатками прорезиненного рукава и красными водонепроницаемыми часами марки Casio.

В воде конечность, по всей видимости, провела недолго – в ней с первого взгляда признали левую мужскую руку. Её направили в морг, проводить проверку будет Следственный комитет.