СМИ: В «Сокольниках» трое детей выпали из кабинки аттракциона

Трое детей получили травмы при падении с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники» утром 22 июня. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По предварительной информации, кабинка карусели остановилась из-за неисправности механизма, дети повисли вниз головой и упали на землю, когда на аттракционе отпустили крепежи.

Степень полученных травм и возраст уточняются, сообщили радиостанции в пресс-службе парка, потдвердив информацию о происшествии.

Что из себя представляет аттракцион, можно посмотреть на видео.