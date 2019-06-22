«Ну, нет». Владимир Путин заявил, что у страны нет планов «спускать российский флаг» на Курилах

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет планов «спускать российский флаг» на Курилах. Об этом он рассказал ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергею Брилеву.

«Ну, нет. Таких планов у нас нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего.

Глава государства пояснил, что у России есть большие программы развития Дальнего Востока, в том числе Южных Курил, где недавно открылся аэропорт.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны между странами, но мирный договор не заключен до сих пор. Этому препятствует территориальный спор о принадлежности Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хамобаи, их она считает своей исконной территорией. Россия же считает, что острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны.