Гендиректор петербургской фирмы потерял личного водителя, наличность и часы за шесть миллионов

Крупной потерей закончились для петербургского предпринимателя поездки с личным водителем. Мужчина испарился с миллионом и дорогостоящими часами начальника, доверчиво оставленными в салоне автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке», 21 июня в полицию Адмиралтейского района обратился 31-летний бизнесмен с просьбой отыскать подчинённого. Мужчина владеет двумя компаниями, которые занимаются отделочными работами и уборкой зданий, по городу передвигается с личным водителем 38 лет.

Последний, по словам работодателя, в три часа дня уехал на «Хёндэ» с Подольской, 1, и увёз миллион рублей и золотые часы «Пьер Карден» за 6 миллионов. Хватившийся пропажи хозяин дозвониться до водителя не смог, четырёхчасовое молчание вынудило привлечь к поискам полицию.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.