В Москве госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Народную артистку РСФСР, актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве 22 июня. О причинах, по которым актрисе потребовалась срочная медицинская помощь, пока не сообщается.

«Сегодня утром она мне позвонила, сказала, что ей плохо. Конечно, я сразу вызвала скорую. Сейчас еду к ней, а она с минуты на минуту будет в больнице», — сообщила РБК ее дочь Ольга Шукшина.

В начале июня стало известно о госпитализации супруга Федосеевой-Шукшиной — продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, отравившегося жидкостью для промывки труб «Крот». Музыкант выпил ее по ошибке, перепутав с соком. В результате Алибасов получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня его выписали из больницы.

Пока продюсер находится в больнице, из его квартиры сбежал любимый питомец – канадский сфинкс Чуча. После того, как близкие пообещали вознаграждение за кота, 14 июня в офис продюсера принесли похожее животное — мужчина получил 800 тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что сфинкс не тот. Настоящего Чучу позже нашли в школе кунг-фу неподалеку от квартиры продюсера.

Кот был единственным, о ком вспомнил продюсер, когда 10 июня ненадолго пришёл в себя.