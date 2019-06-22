Как интерес к машинам банкротной «Лауры-Купчино» в Петербурге обошелся кемеровчанину в 2 млн рублей

Мужчина из Кемеровской области решил купить в Петербурге 3 десятка автомобилей. Правило «за спрос денег не берут» - не сработало.

Автор: Александр С.

На последней неделе июня во Фрунзенский районный суд поступит исковое заявление. В нем покупатель 36 автомобилей Opel требует у обанкротившегося ООО «Автоцентр Лаура-Купчино» вернуть деньги, которые он внес в качестве задатка для участия в торгах. Мужчина передумал покупать автомобили не просто так – реальное качество техники, говорит он, не соответствовало тому, что декларировалось на бумаге. «Лаура-Купчино» возвращать 2 млн рублей не торопится.

Торги, в ходе которых и продавались машины автоцентра «Лаура-Купчино», были объявлены 9 февраля 2018 года. Александру С. приглянулось 36 автомобилей Opel 2014 года выпуска. Он собирался их использовать в деятельности автошколы. Прежде чем брать машины, Александр ознакомился с отчетом оценщика.

Отчет делался в 2016 году, когда конкурсным управляющим был Алексей Белокопыт. В нем есть фотографии практически всех машин, на которых видно, что автомобили находятся в хорошем состоянии. На продажу их выставлял уже другой управляющий – Юрий Пивкин. Первоначально все автомобили Opel выставили по общей цене 24 млн рублей. Александр С. внес задаток в размере 2 млн рублей, и, дождавшись снижения стоимости до 17 млн рублей, дал свое согласие на покупку.

Конкурсный управляющий прислал договор купли-продажи, а вместе с ним — приложение к документам. Как утверждает Александр С., приложения в открытом доступе не было, а именно в нем говорилось, что у многих автомобилей не хватает деталей. «Я насчитал примерно на 1млн рублей недостающих деталей, и это без работы по их установке, которая еще сильнее увеличивает сумму ущерба», – рассказывает Александр.

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Он попросил своего знакомого съездить и посмотреть машины, чтобы понять реальное положение дел. По словам покупателя – на кадрах, присланных знакомым, все было еще хуже, чем в отчете. Александр С. насчитал нехватку комплектующих еще на 500 тысяч рублей. После этого он и решил не подписывать договор.

«У победителя торгов не было оснований не доверять отчёту – оценке конкурсного управляющего, так как в гражданском обороте добросовестность контрагента презюмируются», – говорит защищающий интересы покупателя юрист, управляющий партнёр «Trdat Group» Размик Сукиасян

Однако несоответствие бумаг и реальности не стало достаточно веской причиной, чтобы вернуть задаток. Юрий Пивкин, который на тот момент был конкурсным управляющим, от разговора с «Фонтанкой» отказался. Алексей Белокопыт, во времена управления которого составлялся отчет, для разговора оказался недоступен.

В шаблоне договора задатка есть пункт, в котором написано: предоплата не возвращается в случае, если претендент, признанный победителем, уклонится или откажется от подписания протокола о результатах проведения торгов, а также заключения или исполнения договора купли-продажи. Александр С. уверен в том, что аванс ему должны вернуть, ведь по бумагам продавалось совсем не то, что в реальности.

«Отказ в возврате задатка мотивирован тем, что раз правилами торгов не предусмотрен возврат задатка, то и требование о его возврате со стороны моего доверителя неправомерно. Но это в корне неверно, так как в данном случае нарушаются принципы гражданского права, а также общепризнанные права и свободы человека. В том числе, право на восстановление нарушенного права, выраженного в том, что конкурсный управляющий был обязан предоставить к покупке имущество, полностью соответствующее содержанию его отчёта об оценке. Это прямая обязанность конкурсного управляющего хранить имущество должника в целости и сохранности, и он несёт за это ответственность, предусмотренную законом», – настаивает управляющий партнёр «Trdat Group» Размик Сукиасян.

Арбитражный суд уже отказался рассматривать это дело, потому что Александр С. покупал автомобили не через юрлицо или ИП. «Фонтанке» он сообщил, что повторный иск, но уже во Фрунзенский районный суд, будет подан в последнюю неделю июня.

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Как рассказывает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко, иногда такой приём используется намеренно: бывает, что выигравший торги сталкивается с «неожиданно» низким качеством приобретённого товара. Делаться это может, чтобы у участников отпало всякое желание его приобрести, и впоследствии лот ушел «понятным» и «ожидаемым» покупателем.

«С точки зрения правовой перспективы, в таких случаях правильнее всего, как бы не хотелось этого делать, все-таки заключить договор купли-продажи, заплатить за несоответствующее документам имущество, и уже после этого в суде оспорить его качество, с перспективой вернуть деньги через суд. В противном случае при использовании иного метода защиты конкурсный управляющий будет ссылаться на то, что покупатель еще до договора задатка мог ознакомиться с состоянием имущества, проявив должную осмотрительность. Предрешать результат без ознакомления с материалами дела было бы непрофессионально, но в этом случае все действительно будет зависеть от работы адвокатов, ведь в данном контексте можно не только банкротное, но и уголовное законодательство применить, чтобы конкурсный управляющий по меньшей мере задумался», – отметил Зинченко.

Любопытно, что после Александра С. 16 автомобилей из этой партии купил индивидуальный предприниматель из Курска за 18 млн рублей. В результате он также судился с «Автоцентром Лаура-Купчино», но уже по другому вопросу: к автомобилям не прилагалось паспортов технического средства. Он отказался от развернутых комментариев, коротко сообщив, что также продолжит искать справедливости в суде. Напомним, что автоцентр «Лаура-Купчино» был признан банкротом в 2015 году. С этого времени к компании было подано 14 исков на общую сумму более 236 млн рублей.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»