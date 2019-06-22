Под Петербургом приезжие напали на 13-летних школьниц. Охоту на айфоны вели с палками

Полиция раскрыла разбойное нападение на девочек-подростков во Всеволожском районе Ленинградской области. Юный возраст желавших разжиться гаджетами не смутил, телефоны отбирали с боем.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, накануне полицейские задержали 22-летнего приезжего из Таджикистана и двух его 21-летних товарищей из соседнего Узбекистана. Ни один из них официально не трудоустроен. По версии следствия, в прошлое воскресенье, 16 июня, молодые люди сообразили на троих и отобрали смартфоны «Айфон 6» и «Айфон 7» у двух девочек 13 лет.

Жертв подкараулили около двух часов ночи рядом с домом в посёлке Щеглово, распылили неустановленный газ из баллончика, избили палками и сбежали с добычей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», иностранцы задержаны на двое суток.