Метрополитен снова ищет проектировщика для «Парка Победы». После неудачной первой попытки стоимость работ увеличили на 3 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» повторно объявил конкурс, чтобы найти подрядчика, который разработает проектную документацию для реконструкции станции метро «Парк Победы». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 153 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем в первую попытку поиска, которая была в апреле. Тогда на конкурс пришла лишь компания «НПП Бента», но её заявку отклонили из-за несоответствия требованиям.

Как следует из техзадания, до 7 июня 2022 года будущий подрядчик на бумаге должен детально расписать процесс реконструкции вестибюля станции. Подчеркивается, что проект должен предусматривать и замену эскалаторов. Кроме того, победителю конкурса будет необходимо разработать не менее трёх вариантов объёмно-планировочных решений вестибюля.

Заявки «Петербургский метрополитен» принимает до 8 июля, а итоги подведет 11 июля. Напомним, что «Фонтанка» сопоставила закупки петербургского и московского метро: выяснилось, что в столичном метрополитене умудряются покупать те же детали для подвижного состава в 25 раз дешевле, чем в Петербурге.