Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +22
$ 63.13р
71.35р
14:07 22.06.2019
Расширенный поиск

Город
22.06.2019 11:05
Печать

Метрополитен снова ищет проектировщика для «Парка Победы». После неудачной первой попытки стоимость работ увеличили на 3 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» повторно объявил конкурс, чтобы найти подрядчика, который разработает проектную документацию для реконструкции станции метро «Парк Победы». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 153 млн рублей. Это на 3 млн рублей больше, чем в первую попытку поиска, которая была в апреле. Тогда на конкурс пришла лишь компания «НПП Бента», но её заявку отклонили из-за несоответствия требованиям.

Как следует из техзадания, до 7 июня 2022 года будущий подрядчик на бумаге должен детально расписать процесс реконструкции вестибюля станции. Подчеркивается, что проект должен предусматривать и замену эскалаторов. Кроме того, победителю конкурса будет необходимо разработать не менее трёх вариантов объёмно-планировочных решений вестибюля.

Заявки «Петербургский метрополитен» принимает до 8 июля, а итоги подведет 11 июля. Напомним, что «Фонтанка» сопоставила закупки петербургского и московского метро: выяснилось, что в столичном метрополитене умудряются покупать те же детали для подвижного состава в 25 раз дешевле, чем в Петербурге.

Реклама


Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
21.06.2019 17:36

Специалист Группы «Эталон» вошел в десятку лучших сварщиков Санкт-Петербурга

20 июня 2019 года во Дворце Труда состоялось подведение итогов регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик-2019». Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Олег Шведенко, электрогазосварщик 5 разряда, вошел в десятку лучших сварщиков в Санкт-Петербурге.
21.06.2019 16:55

На форуме «Армия-2019» «Алмаз – Антей» покажет образцы военной техники

Концерн выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2019». Форум пройдет с 25 по 30 июня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке.
ГК «КВС»
21.06.2019 16:48

Уютная семейная квартира от ГК «КВС» с процентной ставкой по ипотеке от 6%

Банк-партнер ГК «КВС» - Сбербанк, предлагает специальные условия покупки жилья по программе «Семейная ипотека».
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.06.2019 16:15

«Петербургская Недвижимость» расширяет возможности интернет-магазина квартир

Личный кабинет на сайте компании уже сейчас позволяет самостоятельно пройти часть этапов покупки жилья. В ближайшее время появится новая функция: возвращение залога за квартиру на банковскую карту.
«Главстрой Санкт-Петербург»
21.06.2019 16:02

Вице-губернатор Николай Линченко посетил новые социальные объекты в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Открытие новых социальных объектов планируется в сентябре.
ГК «КВС»
21.06.2019 15:25

Для клиентов ГК «КВС» действуют два специальных предложения от банка-партнера

Группа компаний «КВС» совместно с банком-партнером предоставляет возможность улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
ГК «КВС»
21.06.2019 15:18

Квартиры от ГК «КВС» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,69%

Райффайзенбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает ставку от 5,69% по программе «Семейная ипотека». Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует на все городские и областные проекты от ГК «КВС».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
21.06.2019 11:12

Новую котельную в Шушарах запустят осенью

СК "Дальпитерстрой" готовит к вводу очередную котельную в микрорайоне. Она замкнет на себя дома на севере поселка.
фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»
21.06.2019 10:08

«Яндекс.Такси» показал рабочий прототип электронного путевого листа

Это упростит техосмотр машин и медицинский контроль перед рейсами.
Фото: Евгений Тирштайн
20.06.2019 18:06

Успейте прокатить свой бренд на SUPe

IV Международный фестиваль-карнавал сапсёрфинга в Петербурге «ФОНТАНКА-SUP» выходит на финишную прямую.
shutterstock.com
20.06.2019 18:00

Царское село – Детское село – Пушкин: 309 лет со дня основания

В этом году один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга отмечает свой 309-й день рождения. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс», ведущие профессиональную деятельность в Пушкинском районе с 1992 года, поздравляют любимый город с Днём рождения!
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
20.06.2019 15:56

«Петербургская Недвижимость» начала продавать четыре новых жилых комплекса

Теперь компания предлагает клиентам еще более широкий выбор квартир. Благодаря партнерству с новым застройщиком ассортимент пополнили четыре объекта в зеленом Красносельском районе.