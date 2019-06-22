«Тётя просто в ноль». На Маршала Блюхера внедорожник снёс Solaris и нашёл покой в столбе

Два человека пострадали в аварии в Калининском районе Петербурга утром 22 июня. Героиней стала девушка на люксовом внедорожнике, которая снесла Hyundai Solaris. Остановить нетрезвый таран смог только столб.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около половины шестого утра на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Лабораторной улицы в притормозивший на красный Hyundai Solaris врезался Range Rover, за рулём которого сидела девушка 27 лет. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что удар был настолько сильным, что Solaris как будто сдуло ветром.

Фото: Сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург»

«Стоял на красном, в момент ДТП, в левом ряду. И вдруг с такой силы прилетел Range в средней ряд, что Solaris просто улетел! У меня в салоне остались осколки. Удар был нереальным. Мне чудом повезло!», – описывают аварию в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вылетевший на газон внедорожник припарковался в опору освещения. В УГИБДД сообщают, что травмы средней тяжести получили 41-летний водитель «корейца» и девушка. По предварительной информации, за руль она села нетрезвой. В группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербурга» её состояние описывают более эмоционально: «просто в ноль».