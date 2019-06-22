Биткоин пробил отметку в десять тысяч долларов США и начал приближаться к 11 тысячам

Курс биткоина преодолел отметку 10 тысяч долларов США. Об этом 22 июня свидетельствуют данные торгов на биржах CoinDesk и CoinMarketCap.

В ходе торгов криптовалюта достигала отметки в 10 882 доллара. Ранее биткоин торговался выше 10 тысяч долларов в мае 2018 года.

Пика стоимости биткоин достиг в 2017 году. Тогда за несколько месяцев криптовалюта достигла примерно 20 тысяч долларов, после чего курс начал стремительно падать. В ноябре прошлого года он упал ниже 4 тысяч долларов.

В мае этого года курс криптовалюты закрепился на уровне 6 тысяч долларов, а 12 числа — достиг отметки в 7 тысяч долларов.