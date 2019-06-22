Трамп пообещал Ирану «невиданные разрушения», но заявил, что «войны не ищет»

В случае военного столкновения американских и иранских сил будет «разрушение», которого Иран прежде «никогда не видел». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я не ищу войны», — отметил, комментируя ситуацию, политик. Он также заявил, что приглашает иранское руководство сесть за стол переговоров, пишет 22 июня РБК со ссылкой на NBC News.

При этом исключать возможности военного конфликта Трамп не стал. «Если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше», — заверил глава государства, обращаясь к Тегерану. «Но я это [разрушения] делать не собираюсь», — добавил Трамп. Иран в свою очередь, напомнил американский лидер, не может иметь ядерного оружия. «Вы хотите говорить — хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года», — сказал президент США.

Накануне стало известно о том, что Трамп в последний момент отменил удар США по Ирану. Отношения между странами остаются напряженными после выхода Вашингтона из ядерной сделки в прошлом году. После этого осенью 2018-го Соединенные Штаты возобновили прежние санкции против Тегерана. Иранские власти, реагируя на это, в мае заявили частичном отказе соблюдать условия ядерного соглашения: остальные страны — участники договора сделали недостаточно, чтобы минимизировать последствия от американских ограничений для Тегерана, заявили они.