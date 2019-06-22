Ростуризм объяснил, как будут возвращать деньги за авиабилеты в Грузию

Россияне, которые купили авиабилеты в Грузию отдельно от туристических агентств, смогут получить деньги по месту приобретения проездных документов. Об этом сообщили в Ростуризме 22 июня.

Ведомство пояснило, что за билеты с вылетом из Грузии до 8 июля деньги вернут в соответствии с тарифом, а в случае вылета 8 июля — в полном объемеПо данным Ростуризма, на сегодняшний день на территории Грузии находятся около 1,5 тысяч российских туристов. Информация о числе туристов, отдыхающих самостоятельно, утоняется.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

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Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.