Российский Су-24 «припугнул» испанский авианосец в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел возле испанского авианосца Juan Сarlos I, который принимает участие в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщила испанская газета La Razon 22 июня и опубликовала видеозапись с самолетом.

На кадрах видно, что Су-24 летел на небольшой высоте и низкой скорости. По данным издания, радары испанского авианосца обнаружили бомбардировщик, но военные не стали принимать никаких ответных мер, поскольку маневры пилота сочли не опасными.

Ежегодные учения НАТО BALTOPS-2019 проходили в Балтийском море с 1 по 16 июня. В них приняли участие 18 государств альянса и стран-партнеров.

17 июня экипажи российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне перехватили стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе РФ со стороны Черного и Балтийского морей.