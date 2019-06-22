Космонавтам запрещают материться и критиковать Роскосмос. Госкорпорация подготовила этический кодекс

Роскосмос подготовил проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ. Соответствующий документ опубликован 21 июня на сайте нормативных правовых актов.

В кодексе подробно разбираются все аспекты жизни космонавтов — от поведения до внешнего вида и взаимоотношений с коллегами. В общении с ними настоящий российский космонавт должен быть всегда корректен и вежлив. Кроме того, ему стоит «воздерживаться от высказываний, суждений и оценок ?в отношении Государственной корпорации по космической деятельности» (Роскосмоса). Материться тоже нельзя: «необходимо воздержаться от использования нецензурной лексики и непристойных выражений».

«Внешний вид космонавтов Российской Федерации при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от условий осуществления профессиональной деятельности должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность, и способствовать формированию уважительного отношения граждан к космонавтам Российской Федерации», – отдельно подчеркивается в документе.

Нельзя представителям космической отрасли вести себя некорректно в соцсетях — в том числе, публиковать без разрешения фото и информацию о других лицах (будут ли к этому относиться фото с МКС, например, не уточняется).

Правда, штрафные санкции за нарушение положений кодекса в нем прописано нечетко. Их соблюдение будет учитываться при оценке профессиональной деятельности и проведении аттестаций, а также при выдвижении на руководящие должности.