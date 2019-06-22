Наводнение спустилось в метро. Вестибюль «Площади Восстания» закрыт для пассажиров

Ливень затопил вестибюль станции метрополитена «Площадь Восстания» в Петербурге вечером 21 июня. О наводнении рассказали очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных снимках видно, что вход на станцию захватила огромная лужа. Внутрь помещения протянуты шланги для откачки воды.

В справочной подземки «Фонтанке» пояснили, что выход с «Площади Восстания» со стороны Московского вокзала закрыт.

Гроза пришла в Петербург вечером 21 июня. Ливень залил Боткинскую больницу и ТК «Невский». Из-за удара молнии пропало напряжение в контактной сети, на Витебском вокзале встали электрички.