«Могу покрасить ларек или два». Коломойский ответил на предложение Зеленского поучаствовать в восстановлении Донбасса

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что в ближайшее время не сможет вкладывать большие суммы в восстановление Донбасса. Об этом 21 июня пишет «Новое время».

Издание напоминает, что ранее президент Украны Владимир Зеленский сказал, что все крупные предприниматели будут вкладывать серьезные средства в инфраструктуру, пострадавшую от войны. «Новое время» напоминает, что по иску Приватбанка Коломойский может тратить на свои нужды не более 20 тыс. фунтов в неделю (решение вынес британский суд). «На остаток от ?20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — подчеркнул олигарх.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Коломойский все-таки будет вкладывать деньги в восстановление Донбасса, хотя «он сам об этом еще не знает». Президент Украины также уточнил, что уже достиг подобного соглашения с олигархом Ринатом Ахметовым. Зеленский оценил в целом затраты на восстановление инфраструктуры Донбасса в 300 млрд гривен (11,4 млрд долларов).