СМИ: Проблем с досрочным возвращением из Грузии не будет. В Российском союзе туриндустрии говорят о полном возврате денег при отмене туров
Россияне, у которых уже приобретены билеты из Грузии на дату после 8 июля (прекращение авиаперевозок в эту страну по указу Путина), смогут вылететь на родину досрочно без доплат. Об этом вечером 21 июня заявил источник «Интерфакса» в отрасли. Он уточнил, что проблемы могут возникнуть у тех, кто в Грузии задержится.
«Российские перевозчики, осуществляющие регулярное сообщение с Грузией, организуют на своих самолетах вывоз на родину всех россиян, пожелавших досрочно покинуть страну.Те же, кто не пожелает вернуться досрочно и задержится в Грузии после 8 июля, скорее всего, будет вынужден возвращаться на родину за свой счет через третьи страны», – пояснил источник агентства.
При этом Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте заявление, в котором также указала, что туроператоры уже начали решать вопрос с вывозом туристов. Директоры нескольких крупных компаний уверяют, что те, кто приобрел туры, но еще ими не воспользовался, смогут вернуть полную стоимость тура. Общее количество находящихся в Грузии россиян туроператоры назвать затрудняются. В прошлом году страну посетили 1,3 млн россиян. Сейчас Грузия занимает 5 строчку в рейтинге самых популярных зарубежных направлений этого лета.
Напомним, президент России Владимир Путин вечером 21 июня подписал указ, запрещающий авиасообщение с Грузией с 8 июля. Причиной стали антироссийские протесты в Тбилиси, которые продолжаются второй день.
Справка:
Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.