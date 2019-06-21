СМИ: Проблем с досрочным возвращением из Грузии не будет. В Российском союзе туриндустрии говорят о полном возврате денег при отмене туров

Россияне, у которых уже приобретены билеты из Грузии на дату после 8 июля (прекращение авиаперевозок в эту страну по указу Путина), смогут вылететь на родину досрочно без доплат. Об этом вечером 21 июня заявил источник «Интерфакса» в отрасли. Он уточнил, что проблемы могут возникнуть у тех, кто в Грузии задержится.

«Российские перевозчики, осуществляющие регулярное сообщение с Грузией, организуют на своих самолетах вывоз на родину всех россиян, пожелавших досрочно покинуть страну.Те же, кто не пожелает вернуться досрочно и задержится в Грузии после 8 июля, скорее всего, будет вынужден возвращаться на родину за свой счет через третьи страны», – пояснил источник агентства.

При этом Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте заявление, в котором также указала, что туроператоры уже начали решать вопрос с вывозом туристов. Директоры нескольких крупных компаний уверяют, что те, кто приобрел туры, но еще ими не воспользовался, смогут вернуть полную стоимость тура. Общее количество находящихся в Грузии россиян туроператоры назвать затрудняются. В прошлом году страну посетили 1,3 млн россиян. Сейчас Грузия занимает 5 строчку в рейтинге самых популярных зарубежных направлений этого лета.

Напомним, президент России Владимир Путин вечером 21 июня подписал указ, запрещающий авиасообщение с Грузией с 8 июля. Причиной стали антироссийские протесты в Тбилиси, которые продолжаются второй день.