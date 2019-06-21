Петербуржцев насторожило нечто, вылезавшее из люка на Выборгской набережной. Оно вырвалось на поверхность

Подозрительную активность люка заметили горожане в Приморском районе Петербурга. Нечто толкало крышку, пытаясь вырваться на поверхность. Всё получилось.

Хлюпающую крышку люка увидели у 61-го дома на Выборгской набережной. После мощного ливня скопившиеся осадки прорывались наружу. Через некоторое время люк перевоплотился в фонтан.

В пресс-службе «Водоканала» «Фонтанке» пояснили, что колодец коммунальной сети переполнился. На место выехали специалисты.