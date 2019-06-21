М-11 уже на подступах к Петербургу. "Фонтанка" показывает

"Фонтанка" первой из СМИ увидела новый отрезок скоростной трассы между столицами целиком.

На 7 этапе автомагистрали М-11 практически полностью завершено строительство искусственных сооружений и уложено асфальтобетонное покрытие. В мае здесь было открыто сквозное рабочее движение. Корреспондент Фонтанки.ru стал первым представителем СМИ, который проехал по М-11 от южного полукольца вокруг Петербурга (дорога А-120) до Мясного Бора под Новгородом.

Сегодня на 7 этапе строительства М-11 развернуты работы по монтажу барьерного ограждения и мачт освещения, которыми оборудованы уже почти две трети участка. Ведется устройство и укрепление дорожных откосов.

Завершается строительство развязки новой трассы с дорогой А-120. Здесь уже открыто движение по первой очереди путепровода через M-11. А на расположенном рядом центральном пункте управления дорожным движением ведется внутренняя отделка зданий, монтаж инженерных систем и благоустройство территории.

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Полностью участок В. Новгород – Петербург откроется осенью этого года.

Как выглядит трасса за несколько месяцев до открытия, смотрите в большом фоторепортаже "Фонтанки":