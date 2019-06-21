Молния остановила поезда из Петербурга. Электрички с Витебского идут с опозданиями

Непогода скорректировала расписание электричек, отправляющихся с Витебского вокзала в Петербурге вечером 21 июня.

Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу ОЖД, задерживаются пять поездов в Оредеж, Павловск, станцию Посёлок, Ново-Лисино и электропоезд в обратную сторону. Из контактной сети пропало напряжение. По информации издания, причиной аварийной остановки стало попадание молнии. Ведутся ремонтные работы.

Накрывший Петербург ливень залил дороги и заставил транспорт «поплыть», через дырявые крыши вода просочилась в приёмный покой Боткинской больницы и ТК «Невский».