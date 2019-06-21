В Петербурге «поплыли» автомобили. Вода проникла в Боткинскую больницу и ТК «Невский»

Не все крыши Петербурга выдержали пятничный ливень вечером 21 июня. Вода просочилась в приёмный покой Боткинской больницы, об этом сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Смольного.

Протечка коснулась старого здания на Миргородской улице. Сейчас помещение приёмного покоя освобождают от воды. Пациентов на госпитализацию перенаправляют в новый корпус на Пискарёвском проспекте.

Очевидцы в социальных сетях также рассказали о дырявой крыше в ТК «Невский» на проспекте Большевиков. В здание гипермаркета проникла вода.

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Оказались залиты и городские улицы. На пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы автомобили вынуждены «плыть», погружаться в воду по фары.

Такая же ситуация и на Октябрьской набережной.

Затопило и пешеходную зону вдоль Синопской набережной.