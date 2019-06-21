«Тоже созрели». Роскомнадзор объяснил матный ответ пользователю твиттера

Роскомнадзор созрел для флешмобов пользователей твиттера. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский 21 июня, пишет РБК.

Ведомство, отслеживающее чистоту высказываний в СМИ, не постеснялось ответить журналисту в твиттере мемом, в котором содержался мат.

«Все просто: в Twitter полыхает флешмоб по мотивам популярного сообщения одного из пользователей, который в эмоциональной манере высказался о своей проблеме. Другие пользователи это подхватили, к флешмобу присоединились официальные аккаунты различных компаний и организаций — Сбербанка, Ростелекома. Они копировали стилистику исходного твита и рассказывали о своих проблемах. Мы к вечеру пятницы тоже созрели, потому что одна из наших проблемных ситуаций, которая была на этой неделе, — это слайд с нашей презентации коллег из Уральского федерального округа», — заявил чиновник.

Напомним, ранее шеф-редактор екатеринбургского издания Znak.com Дмитрий Колезев опубликовал в своём твиттер-аккаунте фотографию с презентации Роскомнадзора в Уральском федеральном округе. Слайд объяснял, как в СМИ правильно писать матом. Вместо привычных многоточий чиновники разрешили добавить пару букв. Таким образом, запретные слова становятся читаемыми. «Оттепель», — прокомментировал Колезев.