«Вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий». Песков объяснил, когда может быть снять запрет на полеты в Грузию

Запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет отменен после нормализации обстановки в стране. Об этом 21 июня сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он РБК.

Он также подчеркнул, что «указ Путина относительно Грузии — вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий в Тбилиси» (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, указом президента России авиасообщение с Грузией прерывается с 8 июля. Как пояснил Песков, к этому времени должна завершиться большая часть туров в эту страну. Протесты в Тбилиси 21 июня продолжаются.