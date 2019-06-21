«Вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий». Песков объяснил, когда может быть снять запрет на полеты в Грузию
Запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет отменен после нормализации обстановки в стране. Об этом 21 июня сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Ситуация в Грузии должна нормализоваться и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он РБК.
Он также подчеркнул, что «указ Путина относительно Грузии — вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий в Тбилиси» (цитата по РИА «Новости»).
Напомним, указом президента России авиасообщение с Грузией прерывается с 8 июля. Как пояснил Песков, к этому времени должна завершиться большая часть туров в эту страну. Протесты в Тбилиси 21 июня продолжаются.
Справка:
Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.