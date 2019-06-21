Пожар на рынке «Юнона» локализовали

Спасатели локализовали возгорание на территории рынка «Юнона» в Красносельском районе Петербурга. Об этом вечером 21 июня сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.

Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров в торговом павильоне на улице Маршала Казакова. Для борьбы с пожаром привлекли 5 расчётов и 22 человека. Локализовать возгорание удалось к 21.00.

О пожаре на территории «Юноны» рассказали очевидцы около восьми вечера. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.