Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может перейти в «Зенит»

Защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Альберто Морено может перейти в «Зенит». Как сообщает 21 июня «Чемпионат.com» петербуржцы видят в испанце один из вариантов усиления позиции левого защитника.

Работу по трансферу 26-летнего игрока ведёт спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибалта. В завершившемся сезоне Морено принял участие в пяти играх за «Ливерпуль». Результативных действий на счету футболиста нет.

1 июля у него истекает контракт, и игрок получит статус свободного агента. В «Ливерпуль» Морено пришел летом 2014 года из «Севильи» за 18 млн евро. В составе сборной Испании защитник сыграл 4 матча.

Отметим, что «Зенит» пока не приобрел ни одного футболиста. В основном появляются новости об уходе того или иного игрока. Например, Дмитрий Полоз уже находится в расположении «Ростова», а Эльмиром Набиуллиным интересуется «Ахмат».