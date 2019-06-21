Путин запретил авиаперевозки в Грузию. Правительству поручено вернуть россиян, находящихся в этой стране
Президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Об этом сообщается вечером 21 июня на сайте Кремля.
Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.
Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. МИД РФ будет координировать действия с властями Грузии по обеспечению безопасного возвращения граждан России, указано в документе.
Напомним, ранее воздержаться от поездок в Грузию посоветовали в Ростуризме и МИДе. Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.
Справка:
Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.