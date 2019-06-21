Путин запретил авиаперевозки в Грузию. Правительству поручено вернуть россиян, находящихся в этой стране

Президент России Владимир Путин подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан». Об этом сообщается вечером 21 июня на сайте Кремля.

Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается «осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. МИД РФ будет координировать действия с властями Грузии по обеспечению безопасного возвращения граждан России, указано в документе.

Напомним, ранее воздержаться от поездок в Грузию посоветовали в Ростуризме и МИДе. Вечером 21 июня протесты в Тбилиси, имеющие яркую антироссийскую направленность, продолжились.