Александр Беглов : «Это провокация или какая-то глупость». Врио губернатора сделал заявление в связи с опубликованным штабом Навального видео

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сделал заявление в связи с опубликованным штабом Навального в Петербурге видео.

«Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость», – заявил Беглов.

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Сегодня, 21 июня, штаб Навального в Петербурге опубликовал видео, на котором, как говорят активисты, им удалось застать бюджетников в администрации Выборгского района за рисованием подписных листов в поддержку врио губернатора Беглова. Активисты заявили, что вечером ими будет направлена жалоба в Следственный комитет, так как это правонарушение квалифицируется по ч. 2 статьи 142 УК РФ — фальсификация избирательных документов.