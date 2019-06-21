Дубль Заболотного помог «Зениту» выиграть первый матч на сборах
Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч на летних сборах в Австрии в пятницу, 21 июня. Петербуржцы со светом 6:1 разгромили местный «Ваккер».
Голы у «Зенита» забили Олег Шатов (26 и 27 минуты), Эмилиано Ригони (33), Александр Ерохин (59) и Антон Заболотный (61, 66).
Единственный гол «Ваккера» забил с пенальти на 11-й минуте Александер Грюндлер.
Все! 6:1! Громим «Ваккер» в первом матче на сборах в Австрии!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 21 июня 2019 г.
С победой, сине-бело-голубые!#ВаккерЗенит #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/O7JoiSLd7Y
Напомним, «Зенит» будет тренироваться в Австрии до 29 июня и еще сыграет товарищеские матчи с «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).
Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».
Также РПЛ опубликовала точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.