Дубль Заболотного помог «Зениту» выиграть первый матч на сборах

Победой для футбольного клуба «Зенит» завершился первый матч на летних сборах в Австрии в пятницу, 21 июня. Петербуржцы со светом 6:1 разгромили местный «Ваккер».

Голы у «Зенита» забили Олег Шатов (26 и 27 минуты), Эмилиано Ригони (33), Александр Ерохин (59) и Антон Заболотный (61, 66).

Единственный гол «Ваккера» забил с пенальти на 11-й минуте Александер Грюндлер.

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Напомним, «Зенит» будет тренироваться в Австрии до 29 июня и еще сыграет товарищеские матчи с «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).

Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».

Также РПЛ опубликовала точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.