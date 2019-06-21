Ростуризм и МИД РФ советуют воздержаться от поездок в Грузию. В Тбилиси продолжаются акции протеста

Ростуризм порекомендовал туроператорам отказаться от продажи путевок в Грузию до нормализации там обстановки. Об этом 21 июня сообщается на сайте ведомства.

Тем, кто все же поедет в Грузию, советуют «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей». Ростуризм ссылается на заявление МИД РФ — дипломаты ранее также посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Тбилиси.

«Серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники – члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия», – говорится в заявлении МИД РФ.

Отметим, вечером 21 июня протесты в столице Грузии продолжились. Протестующие требуют отставки нескольких членов правительства.