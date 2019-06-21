Ростуризм и МИД РФ советуют воздержаться от поездок в Грузию. В Тбилиси продолжаются акции протеста
Ростуризм порекомендовал туроператорам отказаться от продажи путевок в Грузию до нормализации там обстановки. Об этом 21 июня сообщается на сайте ведомства.
Тем, кто все же поедет в Грузию, советуют «проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей». Ростуризм ссылается на заявление МИД РФ — дипломаты ранее также посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Тбилиси.
«Серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники – члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия», – говорится в заявлении МИД РФ.
Отметим, вечером 21 июня протесты в столице Грузии продолжились. Протестующие требуют отставки нескольких членов правительства.
Справка:
Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.