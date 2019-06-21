Дождливая красота Петербурга. Горожане показывают в соцсетях пятничный ливень
читатель "Фонтанки" Наталья
Предсказанная синоптиками гроза всё-таки добралась до Петербурга 21 июня. Ливень обрушился на город после 20.00.
Дождливая погода не охладила настроение горожан и прибавила красок привычным пейзажам. Петербуржцы фотографируют погодное настроение и выкладывают снимки в соцсетях. В некоторых районах города дождь уступил место радуге.
Завтра, 22 июня, ожидается усиление ветра. «Порывы достигнут 12-15 метров в секунду», — предупреждает МЧС Северной столицы. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. Возможны кратковременные дожди.