Дождливая красота Петербурга. Горожане показывают в соцсетях пятничный ливень

В этом году один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга отмечает свой 309-й день рождения. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс», ведущие профессиональную деятельность в Пушкинском районе с 1992 года, поздравляют любимый город с Днём рождения!