Протесты в центре Тбилиси: «У грузинского и российского народа один враг»

После выступления российского депутата в парламенте Грузии, в Тбилиси начались протесты. Петербургские бизнесмены, которые живут и работают в грузинской столице, рассказали «Фонтанке», что происходит в стране и чего, как им кажется, хочет грузинский народ.

скриншот с канала /www.youtube.com/ Настоящее Время

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия и заговорил по-русски. Этого оказалось достаточно, чтобы жители столицы вышли к зданию парламента и потребовали отставки премьера и министра МВД. В столкновениях полиции и протестующих в центре Тбилиси пострадали 240 человек. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе покинул свой пост, а министр внутренних дел Георгий Гахария сказал, что готов сделать то же самое. Но протестующим уже нужно больше. Почему взрыв гнева был неизбежен и как после этого будут относиться в Грузии к русским, рассказывают собеседники «Фонтанки».

Василий Сопромадзе, бизнесмен и девелопер, бывший президент "Корпорации "С"

В Грузию ежегодно приезжает полтора миллиона русских туристов. Десятки тысяч россиян, все этнические русские, покупают недвижимость в Батуми и Тбилиси. В стране регистрируются сотни юридических лиц с россиянами-учредителями. И нет ни одного факта, чтобы кого-то ограбили или кинули во время оформления квартиры. Если бы грузинский народ таил обеду на русский народ, не может быть, чтобы ни разу это как-то не проявилось раньше.

Грузины толерантный народ. По отдельности можно оскорбить любого грузина — и толерантность возобладает над гневом. Но, если задеть целую нацию, грузинов не остановит даже ядерный потенциал. В своем гневе грузины очень похожи на русских, между русским бунтом и грузинским можно поставить знак равенства.

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Я вчера, 20 июня, был у парламента в Тбилиси и могу с уверенностью сказать, что случившееся там было кем-то со стороны Грузии, или со стороны России, или со стороны Грузии и России, по договоренности между собой, спровоцировано. Потому что так не должно было произойти. Господин Гаврилов, из-за которого якобы все началось, до заседания Межпарламентской ассамблеи православия два или три дня находился в Грузии – и никому до этого не было дела. Российскую делегацию принимали в президентском дворце, с ней встречались члены правящей партии «Грузинская мечта». Что вызвало негодование народа? Здание парламента Грузии для всех грузинов – святое место. Все самые важные события в стране начинались здесь. Кроме того, Грузия — парламентская страна. Президент — декоративная фигура, которая не может даже собрать совет безопасности. И когда в парламенте на место председателя садится некий депутат и на русском языке начинает вести заседание, как будто все должны понимать по-русски, у народа возникает вопрос. Что именно он сказал, тоже важно, а он сказал неприемлемые вещи. Но выступи он в любом другом месте, никаких бы вопросов не было.

И люди собрались у стен дворца парламента с одним-единственным требованием — чтобы премьер-министр ушел в отставку. Никаких антирусских или антироссийских высказываний, лозунгов там не было. То, что произошло дальше — и это мое личное субъективное мнение, потому что я был там — чистая провокация. Невозможно себе представить, чтобы грузинский полицейский на акции протеста выстрелил в гражданина — потому что страна маленькая, все друг друга знают и все друг другу родня. А они стреляли в лицо. И никто не предупредил народ о том, что начинается силовая акция, не потребовал, чтобы люди разошлись. Несколько человек потеряли глаза, еще несколько находятся в тяжелейшем состоянии в коме. Одна девушка просто шла мимо домой — и лишилась глаза, потому что в нее попали.

Но, несмотря на это, антирусских лозунгов не было и нет. Сейчас грузины хотят, чтобы министр МВД ушел в отставку и были назначены досрочные парламентские выборы. Грузинам не нравится политика Кремля, они считают, что у грузинского и российского народа один враг — Кремль с его византийским правительством. Точно так же большинство грузинов не любит свое правительство — и правительство понимает, что на выборах 2020 года потерпит полное фиаско. Возможно, это правительство Грузии само по себе, или призвав на помощь другое единоверческое государство, специально решило создать политическую напряженность. Я чувствую, что ситуацию хотят довести до неуправляемого бунта, чтобы люди сами начали просить «сильную руку», которая наведет порядок. Если сегодня произойдет то же самое, что случилось 20 июня, то так и будет. И это вызывает у меня тревогу. А если всем хватит ума не пролить кровь, то протест сойдет на нет. Грузины побузят и успокоятся.

Я как гражданин Российской Федерации заявляю вам, что ни одного англоязычного инструктора, лидера или подстрекалы около парламента не было. У страха глаза велики. Большая ошибка российских правящих кругов полагать, что грузины без каких-то зарубежных кураторов не постоят за свою честь и за свою родину.

Как исправить ситуацию? Извинения здесь не нужны ни с одной из сторон. Достаточно не собирать совет безопасности по этому вопросу и не требовать, чтобы российская прокуратура приняла участие в расследовании событий в Грузии. Я уверен, что грузины разберутся между собой — без вмешательства извне.

Пойду ли я сегодня к парламенту снова? Вчера я пошел туда не потому, что для меня принципиально важно, уйдет в отставку председатель парламента или нет, а потому, что мои сотрудники, мои люди пришли ко мне и сказали: мы пойдем туда и хотим, чтобы вы были с нами. А сегодня я пойду туда без их просьбы. Потому что, если будут стрелять в мой народ, я будут там и постараюсь этого не допустить.

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Тамаз Мчедлидзе, владелец курорта Bioli рядом с Тбилиси

Грузия и грузины считают, что Кремль и российское правительство оккупировали 20% их территории. По их мнению, более 300 тысяч беженцев в результате не могут вернуться в свои дома и посетить могилы предков. Исторически к России и русским в Грузии отношение наикласснейшее. Два столетия совместной жизни свое дело сделали.

С одной стороны, Россия абсолютно не виновата в том, что произошло. На Межпарламентскую ассамблею православия были приглашены несколько стран. И так как Россия председательствовала, депутата Гаврилова посадили в кресло спикера. Но наш депутат зачем-то, сидя в этом кресле, сказал, что ситуация в Абхазии и Южной Осетии — это данность, мол, смиритесь с этим. Понятно, что он находится в своих политических реалиях, но грузины-то находятся в других политических реалиях. И это очень сильно задело все население Грузии. К нашему счастью, протестующие выступают не против Гаврилова лично и не против россиян, а против своих властей. Это равносильно тому, что США оттяпали бы у нас 20% территорий, а потом какой-нибудь американский политик выступил бы в Госдуме и сказал: ребята, это данность, давайте просто жить и дружить дальше, но с учетом того, что вы туда больше не вернетесь.

Станет ли Грузия опасной для россиян? Я сейчас нахожусь на курорте, который я здесь построил. Местные сотрудники злы, но злы не на россиян, а на Путина. Путина и Кремль здесь ненавидят всеми фибрами души. Все жители Тбилиси, процентов 90, воспринимают случившееся в парламенте как оскорбление. Но здесь для россиян безопасно — если не размахивать георгиевскими лентами и российскими флагами. На русский язык здесь реагируют хорошо, потому что считают, что он принадлежит всему мировому сообществу, а не чекистам. То, что чекисты владеют русским языком не запрет говорить в Грузии по-русски. Грузины до безумия толерантны. Русофобии здесь нет. Кремлефобия — есть.

Что может погасить протесты? Только отставка председателя парламента и министра МВД, которые виновны в случившемся.

Я далек от политики. Перефразирую фразу из фильма «Свадьба в Малиновке»: белые придут — вылечим, красные придут — вылечим. На свете есть только четыре великих национальности: это первая, вторая, третья и четвертая группы крови.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»