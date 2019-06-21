Беглый собственник петербургского «Банкирского дома» Евгений Лыков год назад умер в Польше, но продолжает числиться в федеральном розыске

Фактический собственник рухнувшего «Банкирского дома» Евгений Лыков перестал считаться фигурантом уголовного дела о хищении около 600 млн рублей. Его прекратили в связи со смертью подозреваемого. Случилось это еще год назад, но МВД держит банкира в базе федерального розыска.

О поступлении уголовного дела в отношении топ-менеджмента «Банкирского дома» 21 июня «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Четверо подсудимых — бывший председатель правления Оксана Поплавская и члены правления Светлана Голубева, Виктория Крынина и Алина Михайловская — обвиняются по статье 172.1 УК «Фальсификация отчетности финансовой организации».

«Дело поступило в Октябрьский районный суд, к производству еще не принято», – добавили в пресс-службе судов.

По информации ГСУ СК Петербурга, Поплавская, Голубева, Крынина и Михайловская с 2014 по 2016 годы систематически вносили в отчетность «Банкирского дома» заведомо ложные сведения о финансовом положении и предоставляли ее в ЦБ.

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«Обвиняемые вину признали в полном объеме и дали исчерпывающие сведения о совершенном ими преступлении. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении с назначением обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – говорится в сообщении ГСУ СК Петербурга.

Лицензию у банка отозвали в марте 2016 года. Ключевым фигурантом суждено было стать фактическому собственнику Евгению Лыкову. Он подозревался в мошенническом хищении около 600 млн рублей. В 2017-м Лыков скрылся от следствия, его объявили в федеральным розыск. В настоящее время уголовное дело прекращено в связи со смертью банкира, уточняет Следственный комитет.

По данным «Фонтанки», 58-летний Лыков скончался более года назад, 20 апреля 2018-го, в польском городе Миньск-Мазовецки, но формально его поиски МВД продолжает. В базе федерального розыска бизнесмен продолжает числиться, его данные актуальны по сегодняшний день.