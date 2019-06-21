Volkswagen выиграл суд из-за рисунка

Дочь одного из дизайнеров оригинального VW Beetle подала в суд на компанию Volkswagen. Однако суд немецкого города Брансуик принял сторону концерна.

Дочь Эрвина Коменда, который принимал участие в создании не только легендарного «жука», но и первых Porsche, включая легендарную 356-ю модель, хотела отсудить у Volkswagen 5 миллионов евро компенсации, пишет Automotive News Europe. Иск был подан на том основании, что не только оригинальный «жук», но последовавшие за ним две модели New Beetle 1997 года и Beetle 2011 года по-прежнему содержали характерные элементы дизайна, созданные её отцом.

Но при этом в иске содержалось требование компенсации лишь за автомобили, произведенные с 2014 года, поскольку по другим моделям, включая оригинальную, выпущенную тиражом в 22 миллиона экземпляров, срок давности истек.

Суд изучил оригинальные чертежи и рисунки Коменды и решил, что они содержат элементы, общие со многими моделями автомобилей того периода, и следовательно, выделить что-то, что точно принадлежит Эрвину Коменде, не представляется возможным. Кроме этого, истица не смогла документально подтвердить, что ее отец участвовал в создании оригинального Volkswagen KDF 1938 года, на котором и базировалась конструкция того автомобиля, что мы знаем как VW Beetle. Считается, что конструкцию Volkswagen KDF разработал лично Фердинанд Порше.

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В результате суд отклонил иск и принял сторону концерна Volkswagen. В опубликованном решении суда имя дочери Эрвина Коменды не называется.

Известно, что Эрвин Коменда, австриец по национальности, действительно работал у Фердинанда Порше с 1930-х годов вплоть до своей смерти в 1966 году. Он несомненно внес свой вклад в созданные в этот период автомобили, но какой именно, установить уже невозможно.