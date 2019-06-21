Waymo получила возможность тестировать беспилотники во Франции и Японии

Компания Waymo – один основных игроков в области беспилотных технологий и дочерняя компания Google – впервые получила возможность тестировать свои разработки за пределами США. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения с франко-японским альянсом Renault-Nissan.

Nissan Motor Co., Группа компаний Renault и компания Waymo заключили эксклюзивный договор о сотрудничестве, говоится в распространеном 21 июня пресс-релизе. Договор предполагает совместное развитие беспилотных сервисов как по доставке пассажиров, так и развозке грузов.

В результате Renault и Nissan получат доступ к самым передовым (если не считать Tesla) разработкам беспилотников, а Waymo откроется доступ на французские и японские дороги. Таким образом американская компания первой среди своих соотечественников получит возможность протестировать свой «автопилот» Waymo Driver на других континентах.

В настоящее время Waymo оперирует сервисом робо-такси Waymo One в Фениксе, штат Аризона. Также компания тестирует свои автомобили в некоторых других местах США, например в Калифорнии, но пока что тестов за пределами страны не проводилось. В 2018 году сообщалось о неких намерениях расширить сервис робо-такси на Европу, но до реальных проектов дело не дошло.

Партнерство Waymo с альянсом Renault-Nissan отражает общую тенденцию, согласно которой компании, занятые чисто разработкой технологий, ищут выходы на автопроизводителей, чтобы продать свое «ноу-хау», но в то же время автопроизводители ищут сотрудничества со сторонними разработчиками, что позволяет им экономить на собственном НИОКР (или, как сейчас принято это называть, R&D).