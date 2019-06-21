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Город
21.06.2019 22:05
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Троицкий мост разведут 22 июня к 9 вечера, а в день «Алых парусов» - на сутки с лишним

Подготовка и проведение праздника выпускников «Алые паруса» внесут изменения в график разводки мостов в Петербурге. Троицкий мост окажется закрытым для горожан больше чем на сутки.

Как сообщает 21 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 22 июня Троицкий мост разведут в 20:45, чтобы провести генеральную репетицию «Алых парусов». Сведут его в 4:50 23 июня. Остальные переправы будут разводить по графику.

А в сам день праздника Троицкий мост будет разведен с 14:00 23 июня до 18:00 24 июня. При этом разводка остальных мостов отменяется.

О других ограничениях движения в связи с «Алыми парусами» читайте в материале «Фонтанки».

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