Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас, сообщило 21 июня правительственное бюро печати и информации.

Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.

Экс-президент островного государства был госпитализирован в Никосии 18 мая, а 20 мая переведен в отделение интенсивной терапии из-за значительных проблем с дыхательной системой. Для лечения были приглашены иностранные специалисты.

Христофиасу было 72 года. Он был президентом Кипра в 2008 – 2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Христофиас долгие годы являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ, кипрской компартии). Он был сторонником укрепления отношений Кипра с Россией, в 2010 году был награжден орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей.