Роскомнадзор матом объяснил, как правильно ругаться матом. Ведомство поддержало флешмоб в социальных сетях

Комментарий с непечатным словом появился в официальном твиттере Роскомнадзора. Ведомство, которое неустанно бдит за чистотой высказываний в СМИ, отошло от собственных правил ради мема.

Шеф-редактор екатеринбургского издания Znak.com Дмитрий Колезев опубликовал в своём твиттер-аккаунте фотографию с презентации Роскомнадзора в Уральском федеральном округе. Слайд объяснял, как в СМИ правильно писать мат. Вместо привычных многоточий чиновники разрешили добавить пару букв. Таким образом, запретные слова становятся читаемыми. «Оттепель», — прокомментировал Колезев.

21 июня Роскомнадзор ответил журналисту мемом. В сообщении содержался мат.

Фото: скриншот/Twitter.com

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Подобное сообщение впервые было опубликовано 17 июня пользователем @ItsJay_twt. Затем его подхватили другие обитатели социальных сетей, включая представительства магазина «Перекрёсток», раздела «Яндекс.Недвижимость» и сайта Sport24.

Фото: скриншот/Twitter.com

Фото: скриншот/Twitter.com

Фото: скриншот/Twitter.com