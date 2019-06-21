СК возбудил дело о покушении на следователя в Ингушетии, которого подорвали у калитки дома

СК РФ по Республике Ингушетия 21 июня возбудил уголовное дело о покушении на убийство следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 21 июня следователь вышел с территории двора своего дома в городе Малгобеке, и в этот момент сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке его дома. Потерпевший получил ранения, и его госпитализировали.

На месте происшествия впоследствии обнаружили и изъяли фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки.

Среди рассматриваемых версий случившегося есть версия, что преступление связано со служебной деятельностью следователя. "Для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу", – сообщают в ингушском СК.