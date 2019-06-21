Росприроднадзор разобрался, как Охта превратилась в белую пятнистую муть. Виноваты дороги и аномалия

Дожди в Петербурге лишили прозрачности реку Охту в Красногвардейском районе города и выдали аномальную зону, откуда в приток Невы вымывает нефтепродукты. Об этом сообщили в Росприроднадзоре по СЗФО 21 июня.

Инспекторы не зафиксировали залповых или аварийных сбросов в Охту у Ириновского моста и пришли к выводу, что воду мутит грязь, которую смывает дождём с дорог. На это указал равномерный белёсый цвет и отсутствие запаха. Радужные разводы на реке появились также после осадков – дождём размыло береговой склон.

В департаменте локацию назвали аномальной зоной, которая может быть с локальным техногенным объектом. Предполагается, что в земле запрятана протекающая бочка с нефтепродуктами. Разбираться с ней предстоит комитету по природопользованию Смольного, куда направлена информация.

Инспекция притока Невы последовала после жалоб горожан. Как писала «Фонтанка», белая муть с масляными пятнами завладела водой в субботу, 15 июня. Под конец недели в городе было облачно и дождливо.