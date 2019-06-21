ФСБ проводит обыск в полиции Петербурга. У сына отставного генерала ищут следы взятки на 10 млн

В Петербурге сотрудники центрального аппарата ФСБ пришли в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Обыск связан с задержанием и арестом чекиста Кирилла Либена – предполагаемого посредника в получении взятки.

Как стало известно «Фонтанке», около четырех часов дня 21 июня пятнадцать сотрудников пришли в здание УЭБ и ПК на улице Чайковского, 30. Они заинтересовались кабинетом 31-летнего оперуполномоченного Артема Букача. Коллегам он также известен как сын отставного генерала МВД – Александра Букача, почти двадцать лет проработавшего на разных должностях в Ленинграде – Петербурге, а закончившего карьеру в 2017 году на посту главы УВД Центрального административного округа Москвы. Перед увольнением Александра Валентиновича прошел слух о его задержании, но оно так и не случилось.

Букач-младший работает в отделе природопользования УЭБ и ПК. Кабинеты этого отдела тоже подвергаются обыску. Отдельного интереса заслужил замначальника управления полковник Бочаров.

По данным «Фонтанки», столичная ФСБ раскручивает на Чайковского дело своего коллеги – 33-летнего капитана ОУФСБ Кировского района Петербурга. Накануне Кирилл Либен заключен под домашний арест постановлением Санкт-Петербургского гарнизонного военсуда как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по статье 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве». По версии следствия, Либен получил от столичного бизнесмена 10 млн рублей для дальнейшей передачи неустановленным лицам. Предприниматель был заинтересован в окончании проверки, которую проводило УЭБ и ПК ГУ МВД.

Находились ли материалы в производстве обыскиваемого отдела природопользования, «Фонтанке» на данный момент неизвестно.