На КАД у Шафировского Renault въехал в неисправный BMW, пострадали трое

Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего днем 21 июня на кольцевой автодороге Петербурга. В ГИБДД сообщают только о двух участниках аварии, а не о пяти, как говорили очевидцы.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 15:55 на 101-м километре внешнего кольца КАД 33-летний мужчина на автомобиле Renault Duster столкнулся с BMW X5, который стоял в четвертом ряду из-за неисправности. За рулем «БМВ» был 41-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Рено» и его 22-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Еще один пассажир «Дастера», мужчина лет 40 на вид, получил травмы средней тяжести. За пострадавшими на КАД прилетал вертолет.

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По данным «Яндекс.Пробок», движение на внешнем кольце КАД в районе места аварии сильно затруднено до сих пор. Затор тянется на 4,5 километра.