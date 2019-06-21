В Тбилиси возобновилась акция протеста

В центре Тбилиси возобновляется акция протеста против действий парламента. Об этом сообщает в Twitter гражданский активист Николай Левшиц.

Как отмечается, акция протеста снова проходит у здания парламента. На этот раз протестующие также установили сцену и звуковое оборудование. Студенты, решившие принять участие в очередной акции, уже перекрыли ведущую к парламенту улицу Руставели.

Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.

Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.

Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.