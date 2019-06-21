«Зенит» назвал состав на первый матч межсезонья

Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на первый матч летних сборов – 2019 в Австрии. Против местного «Ваккера» с первых минут сыграют: Егор Бабурин, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович (капитан команды), Игорь Смольников, Леон Мусаев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Никита Гойло, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Денис Терентьев, Матиас Краневиттер, Эльмир Набиуллин, Эрнани, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Лука Джорджевич, Антон Заболотный.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» будет тренироваться в Австрии до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).

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Первая официальная игра нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».

Также РПЛ опубликовала точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.