США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

США направили запрос на проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану в понедельник, 24 июня.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщило 21 июня агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо постоянного представительства США при всемирной организации.

"Мы проинформируем совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные данные, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами", – указывается в записке.

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 21 июня показали обломки сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. На фотографиях видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.

More photos from remains of #US maritime environments spy drone, MQ-4C Triton that #Iran just shot down pic.twitter.com/jsrVmn50xy

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.