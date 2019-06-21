Мама покусанных братьев была пьяна. В отношении петербурженки возбуждено уголовное дело

В отношении петербурженки, сыновей которой госпитализировали со следами побоев, возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает Следственный комитет Северной столицы 21 июня.

По версии следствия, 16 июня нетрезвая горожанка «причинила телесные повреждения своим малолетним детям». Мальчиков двух и трёх лет отправили в пятую детскую больницу. Сами дети рассказали волонтёрам, что мама их кусала за различные части тела. Это было наказание за слишком хороший аппетит.

Дело по 156-й статье УК РФ возбуждено полицией, Следственный комитет инициировал передачу материалов в своё ведомство.